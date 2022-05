“Bellezza e caducità” al teatro Sociale: riflessione sulla strage di Piazza Loggia

Brescia. Un progetto per tornare ad abitare il teatro, riappropriarci dello spazio e delle connessioni, ritrovarci e riconnetterci fuori dalle nostre stanze, con gli altri, grazie al teatro, alla riflessione, al palcoscenico.

Artisti e pubblico in un unico percorso prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, ideato e diretto dalla regista Monica Conti.

Un’esplorazione del significato e della profondità del tema del femminino, che è iniziato lo scorso novembre con il primo appuntamento del ciclo di letture performative intitolato Cuore umano in una stanza, una suite di tre momenti teatrali che Monica Conti ha definito stanze, immaginando un luogo per stare insieme e riconnetterci.

La Prima Stanza, intitolata Estasi ed Eros, ha esplorato il tema de “l’umano come donna”, con la lettura di pagine di Emily Dickinson, Lou Andreas Von Salomé e Santa Teresa d’Avila; la Seconda Stanza, invece, Veglia e Mistero, una riflessione sui temi dell’amore, della gioia, della bellezza e della loro inevitabile caducità, letti attraverso alcuni testi di Ghiannis Ritsos e Samuel Beckett.

L’incontro si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20) sabato 28 maggio alle 17.30 e vedrà una particolare riflessione sul significato della ricorrenza di questa data e dei tremendi fatti di Piazza della Loggia per la nostra città.

Monica Ceccardi, Monica Conti, Gian Marco Pellecchia, Alessandro Quattro e Giuseppina Turra sono gli interpreti; le luci sono di Cesare Agoni; la drammaturgia del suono di Marco Gavezzoli; lo spazio scenico di Michele Sabattoli, Gianluca Treccani, Pierangelo Razio;Marco Renica e Claudio Clemenza sono elettricisti e fonici, per una produzione Centro Teatrale Bresciano.