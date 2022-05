“Bellezza e caducità”, al Sociale letture di brani di Ritsos, Beckett e Handke

Brescia. Si conclude con Bellezza e caducità la rassegna Cuore umano in una stanza, il progetto del Centro Teatrale Bresciano ideato e diretto da Monica Conti, un percorso di esplorazione del significato e della profondità del tema del femminile, con tre letture performative per tornare ad abitare il teatro.

Dopo il successo dei primi appuntamenti, Bellezza e caducità sarà l’ultima lettura, in scena sabato 28 maggio alle ore 17.30 sul palcoscenico del Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20) e vedrà una particolare riflessione sul significato della ricorrenza di questa data e dei tremendi fatti di Piazza della Loggia per la nostra città con letture di brani di Ghiannis Ritsos, Samuel Beckett, Peter Handke.

Monica Ceccardi, Monica Conti, Gian Marco Pellecchia, Alessandro Quattro e Giuseppina Turra sono gli interpreti; le luci sono di Cesare Agoni; la drammaturgia del suono di Marco Gavezzoli; lo spazio scenico di Michele Sabattoli, Gianluca Treccani, Pierangelo Razio; Marco Renica e Claudio Clemenza sono elettricisti e fonici, per una produzione Centro Teatrale Bresciano.

Biglietti: ingresso singolo 7 euro. I biglietti sono in vendita presso:

Biglietteria del Teatro Sociale (via F. Cavallotti, 20 – Brescia) martedì – sabato 16.00-19.00, domenica 15.30-18.00

Biglietteria telefonica al numero 376 0450011 secondo gli stessi orari della Biglietteria del Teatro Sociale

Punto vendita Ctb (Piazza della Loggia, 6 – Brescia) martedì – venerdì 10.00-13.00 (esclusi festivi)

Online Sul sito www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita del circuito.