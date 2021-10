Bagnolo, dal 23 ottobre Michele Fiocco a Palazzo Bertazzoli

Collezione d’arte contemporanea di Bagnolo Mella propone per la ripresa dell’attività espositiva dopo il periodo estivo una mostra personale dedicata ai lavori dell’artista veronese Michele Fiocco (San Bonifacio, 1964) dal titolo “Chiedimi di mostrarti poesia in movimento, e ti mostrerò un cavallo” a cura di Serena Filippini.

La mostra, che inaugura sabato 23 ottobre 2021 alle ore 17.30 al Palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella (Bs), e che sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00, prende il titolo da una frase tratta dalla produzione poetica e drammaturgica dell’inglese Ben Jonson (1572 – 1637).

Il percorso espositivo racchiude alcune delle opere realizzate da Fiocco negli ultimi anni, tutte caratterizzate dalla rappresentazione di un unico e comune soggetto, il cavallo, restituito visivamente all’osservatore in una chiave non figurativa, bensì più legata alla dimensione poetica ed onirica, dove l’equino prende vita all’interno di molteplici scenari in lavori realizzati con strumenti e linguaggi espressivi differenti, caratteristica che dimostra la versatilità dell’artista.