“Atlante delle religioni” spiegate ai ragazzi: un incontro online

Mercoledì 23 febbraio ore 18,00-19,15, quarto appuntamento, esclusivamente in diretta streaming, degli “Incontri Primavera” 2022, della rivista “Missione Oggi”, in collaborazione con Missionari Saveriani e Libreria Paoline di Brescia. Aluisi Tosolini e Sebastiana Trovato presentano il nuovo Atlante delle religioni. Storia, tradizioni e simboli spiegati a ragazzi e ragazze (Erickson 2021).

Dialogano con i curatori Franco Valenti, membro della Weltethos Stiftung Tübingen per un’etica mondiale, del gruppo redazionale “Missione Oggi”; Maddalena Colombo, presidente Associazione culturale Dòsti (Festival delle arti e culture religiose) di Brescia; Eliana Zanoletti, insegnante / Canossa Campus di Brescia. Modera Mario Menin, direttore “Missione Oggi”.

Le religioni hanno ispirato e, ancora oggi, ispirano milioni di persone in tutto il mondo. Da secoli danno forma alle migliori qualità degli esseri umani e ne indirizzano le azioni per crescere e prosperare fisicamente e spiritualmente. In questo Atlante puoi trovare alcuni dei culti più importanti del Pianeta: Induismo, Shintoismo, Ebraismo, Buddhismo, Confucianesimo, Cristianesimo, Islam.

Di ogni religione sono raccolte e spiegate in modo semplice e sintetico le principali caratteristiche: Dove è nata, Quando è nata, Diffusione nel mondo, Gli elementi fondamentali, La vita del fedele, I riti e le feste, Templi e luoghi sacri. Un ricco apparato di immagini e informazioni accuratamente selezionate da esperti autori fornisce ai ragazzi e alle ragazze di oggi uno strumento agile e appassionante per interpretare un mondo sempre più improntato all’interculturalità e al rispetto reciproco. Tra gli esperti dell’opera, Brunetto Salvarani, Umberto Bresciani, e tre missionari saveriani (Sergio Targa, Fabrizio Tosolini, Tiziano Tosolini). Età di lettura: da 8 anni.

L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina Web di “Missione Oggi” https://www.saveriani.it/missioneoggi