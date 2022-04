Architetti, riparte ArchiLounge 2.0 “Delta pratiche”

Riparte ArchiLounge 2.0, la rassegna di incontri organizzata dalla Commissione iunior, giovani e accesso alla formazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia.

L’iniziativa, pur rimanendo nel solco della critica al progetto di Architettura, introduce quest’anno alcuni elementi di novità rispetto alle edizioni precedenti. Trasversale è la nuova parola d’ordine a cui fare riferimento: le tematiche trattate all’interno delle serate avranno infatti come orizzonte di fondo l’Architettura e la professione, ma con una spiccata trasversalità dei contenuti. Gli argomenti potranno spaziare dall’architettura disegnata a quella realizzata, senza tralasciare la rimanente “produzione” che ruota attorno al mondo architettonico, da quella letteraria (testi, articoli, pubblicazioni) a quella rappresentativa (illustrazioni, sperimentazioni digitali, renderings), fino a quella documentale (fotografia, report di viaggi).

Confronto è l’altra parola chiave della rassegna: due o più ospiti si confronteranno in merito alla tematica proposta nella serata; non più quindi una serata “autobiografica” ma un confronto allargato, incalzato da un moderatore.

L’evento di giovedì 21 aprile, con inizio alle ore 18, si svolgerà in presenza, nella sede dell’Ordine degli Architetti di Brescia (via San Martino della Battaglia, 1 a Brescia), con il seguente programma:

“Delta pratiche”, potenziale dell’Architettura

Prsentazione: arch. ANDREA BENEDETTI, arch. MARIO CALABRESI

Relatori: VACUUM ATELIER

GINO BALDI architect

SERENA COMI architect

Relatori: (AB)NORMAL

arch. MARCELLO CARPINO

arch. MATTIA INSELVINI

arch. DAVIDE MASSERINI

arch. LUIGI SAVIO

Moderatore: arch. MICHELE MARINI PATERLINI