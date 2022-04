Antonella Bosio con “Inferno o Paradiso” al Civico 29 di vicolo Borgondio

Brescia. Xeno al Civico 29 e l’associazione Carminiamo, dopo l’inaugurazione di sabato 30 aprile 2022, presentano anche il 7/8/9 maggio 2022 dalle 16.00 alle 18.30 presso Palazzo Calini via F. Borgondio 29 a Brescia “Inferno o Paradiso“, installazione di Antonella Bosio. L’ingresso è libero

Xeno al Civico 29 ha inserito questo progetto negli eventi legati alle iniziative che ricordano la Festa dell’Europa che cade il 9 maggio, dichiarato giorno europeo per ricordare l’inizio del processo d’integrazione europea, con il superamento dei confini e delle differenze culturali, religiose e linguistiche.

La mostra installazione è realizzata unendo origami elementari, gli stessi che Antonella Bosio da bambina realizzava per gioco. Ricostruire il simbolo attraverso molteplici tasselli serve a raccontare come le singole azioni, il contributo di ognuno possa interagire e sia funzionale alla costruzione di un unico solidale obiettivo.

Antonella Bosio è una pittrice, disegnatrice e artista tessile. Per lei l’espressione artistica è un linguaggio alternativo. Attraverso il gesto pittorico, Bosio traduce una personale e intima rielaborazione di ciò che la vita le offre, buono e cattivo. Le sue astrazioni sono create utilizzando oli, acrilici, inchiostro di china e grafite su carta o legno.