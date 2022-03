“Antiche risonanze”, domenica a Santa Giulia secondo appuntamento

(red.) Il «Gruppo Vocale “Cantores Silentii”» in collaborazione con il Comune di Brescia e con la Fondazione Brescia Musei ha organizzato la X Edizione della Rassegna “Antiche risonanze”. Visto il potenziale evocativo che le precedenti edizioni hanno avuto nel dare maestosità con il canto alla Basilica di San Salvatore e al Coro delle Monache, Fondazione Brescia Musei e il Gruppo Vocale “Cantores Silentii” hanno intrapreso un nuovo percorso rinnovando il format e invadere altri spazi museali cittadini. La Rassegna pertanto si svilupperà nell’Auditorium di Santa Giulia (la chiesa cinquecentesca che ospitò il Museo dell’Età Cristiana) ora Sala monumentale adibita agli eventi del Museo cittadino di Santa Giulia e nella Sala rossa della rinnovata Pinacoteca Tosio-Martinengo. Dopo il successo di pubblico del primo concerto, la Rassegna prosegue con gli altri tre appuntamenti: Anche il secondo appuntamento, fissato per domenica 27 marzo alle ore 16, si terrà all’Auditorium di S. Giulia in quanto la Pinacoteca è ora in fase di restauro. Il concerto è dedicato ai compositori «Banchieri & Monteverdi» e ai primi esempi di Teatro musicale dell’Età moderna, con la partecipazione dell’Arpista Barbara Da Paré.