“Anni bui”, storie di uomini in divisa uccisi dal terrorismo: la presentazione in Loggia

Martedì 29 marzo alle 10.30, a Palazzo Loggia, viene presentato il libro di Salvatore Lordi “Anni bui. Storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980”, edito da Bibliotheka Edizioni nel 2021.

Dedicato alle vittime cadute in servizio per mano del terrorismo nel periodo più cruento in Italia, dal 1956 al 1980, il volume del giornalista e storico Salvatore Lordi racconta una lunga storia di dolore, segnata dalla ferocia di gruppi o movimenti rimasti nella memoria di tutti noi. Non solo le Br, i Nar o Prima linea ma anche ad esempio l’irredentismo sudtirolese che solo negli anni Sessanta mise a ferro e a fuoco l’Alto Adige lasciando sul terreno decine di uomini in divisa al confine con l’Austria.

Un libro dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi per restituire, a tutti quei carabinieri, finanzieri, poliziotti e ai soldati dell’Esercito, i momenti più teneri e intimi vissuti all’interno delle loro famiglie.

Durante l’incontro, moderato dal giornalista Marco Zanetti, verrà raccontata la storia dell’appuntato dell’Arma dei Carabinieri Lorenzo Forleo, ucciso in servizio a Carpenedolo da esponenti di estrema destra, nel febbraio del 1977.

Dialogherà con l’autore il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. Evento in collaborazione con Casa della Memoria.

Per accedere ai locali sarà necessario presentare la certificazione verde rafforzata (Super green pass) e indossare la mascherina per tutta la durata.