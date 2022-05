Giovedì 12 maggio alle ore 20.45 è in programma il recupero del concerto di aprile per MO[•]CA SUONA con Angela Kinczly e Silvia Lovicario Duo, organizzato da Festa della Musica. Un progetto che nasce dall’occasione e dalla curiosità di conoscersi musicalmente, nel quale la vocalità delle due musiciste si intreccia alla loro strumentazione: chitarre e viola da gamba elettronica. Spazio MO.CA Live, via Moretto 78 a Brescia, piano terra, ingresso 5 euro.