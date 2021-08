Andrea Lucchi e Trumpet Rhapsody al MoCa di via Moretto

(red.) Martedì 31 agosto alle ore 20 nel cortile del MO.CA – Centro per le nuove culture (via Moretto, 78 a Brescia) Andrea Lucchi, prima tromba dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, porta a Brescia il suo gruppo di trombe ‘Trumpet Rhapsody’. Il programma spazia dalle colonne sonore di John Williams, Ennio Morricone e Nino Rota, a standard jazz di Dizzy Gillespie e Scott Joplin, passando dai tanghi di Astor Piazzolla e dalle cantate di Burt Bacharach.

I biglietti (intero 5 euro, ridotto 2 per i soci del Bazzini Consort) possono essere acquistati su www.ticketsms.it. Per informazioni scrivere a: info@bazziniconsort.it o chiamare il: 375.5899446. In caso di maltempo il concerto si terrà all’Auditorium San Barnaba a Brescia.

Si ricorda che in base alle ultime disposizioni, anche per i concerti all’aperto, è obbligatorio essere in possesso o di green pass o di referto di tampone negativo o, infine, di certificazione che attesti la guarigione dal Covid.