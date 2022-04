Alluminio verde, un convegno di Confindustria Brescia

Brescia. Un convegno sull’Alluminio Verde, organizzato da METEF e Confindustria Brescia, è in programma mercoledì 4 maggio dalle 14,30 alle 17,30 presso la sede di Confindustria Brescia (Brescia, Via Cefalonia, 60), in Sala Beretta.

Gli specialisti del mondo della cultura metallurgica e tecnologica e del mondo dell’industria presenteranno i temi fondamentali sulle principali qualità dell’alluminio e le sue leghe in termini di flessibilità tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità per valorizzarne il suo impiego nelle diverse applicazioni finali.

“Con la transizione ecologica”, si legge nella presentazione del convegno, “siamo di fronte a un passaggio che metterà ulteriormente in luce le uniche qualità del metallo leggero non solo dal punto di vista tecnico ma anche in termini di sostenibilità ambientale e sociale. La rapida percezione che gli utilizzatori hanno nei confronti delle materie prime avrà conseguenze significative per il futuro del settore: da un lato, i meccanismi trasparenti di

compensazione del carbonio fungeranno da potente strumento per sostenere l’immagine e il futuro dell’alluminio e potranno essere utilizzati per acquistare responsabilmente metallo con la più bassa impronta di carbonio; dall’altro, man mano che il “verde dell’alluminio” si fa strada nel mercato trainante di fascia alta, crescerà la pressione positiva indiretta sugli altri attori mondiali del mercato ad ogni livello per intensificare il processo di decarbonizzazione

di questa nostra industria e non solo”.

“Il sistema dell’alluminio non sarà soltanto un protagonista per una transizione green attesa e pressante, ma costituirà anche un modello da seguire come esempio per realizzare questa profonda rivoluzione. Gli specialisti del mondo della cultura metallurgica e tecnologica e del mondo dell’industria presenteranno i temi fondamentali sulle principali qualità dell’alluminio e le sue leghe in termini di flessibilità tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità per valorizzarne il suo impiego nelle diverse applicazioni finali”.

Il programma

14:30 – 15:00 Introduzione da parte di Mario Conserva (Presidente Metef) e Mauro Cibaldi Membro del Consiglio del settore Metallurgia di Confindustria Brescia.

15:00 – 15:20 Sinergie Università-Industria per lo sviluppo di soluzioni sostenibili basate sulle leghe di alluminio: ricerche nazionali e internazionali. Relatori: Franco Bonollo (Università di Padova), Annalisa Pola (Università di Brescia)

15:20 – 15:40 Alluminio green. La circolarità, la sostenibilità e la rendicontazione certificata dell’alluminio da riciclo. Relatore: Michele Bortolami (Raffmetal)

15:40 – 16:00 Cinquanta sfumature di verde. Relatore: Mahmood Daylami (Gulf Aluminium Council)

16:00 – 16:20 Il meccanismo del CBAM per il settore dell’alluminio – considerazioni e proposte Assomet. Relatore: Marianna Faino (Assomet)

16:20 – 16:40 Il riciclo dell’alluminio come strategia chiave per la sostenibilità ambientale: spunti per un’economia circolare nell’edilizia. Relatore: Valeria Superti (Novelis)

16:40 – 17:00 Alluminio in edilizia. La proposta di Saie rivolta alle prospettive di sviluppo dell’alluminio nel building. Relatore: Tommaso Sironi (Senaf)

17:00 – 17:30 Commenti finali