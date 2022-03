“All’ombra di un grosso naso”, la storia di Cyrano in scena a Capriolo

Per la rassegna teatrale Bcc Basso Sebino (direzione artistica a cura di Teatro Telaio), la Compagnia Il Teatro nel Baule presenta sabato 26 marzo alle ore 20,30 nell’Auditorium BCC Basso Sebino in via IV novembre 6 a Capriolo lo spettacolo per tutti, a partire dai 12 anni, All’ombra di un grosso naso, In scena la storia di Cyrano de Bergerac, in cui l’amore vince e la bellezza è nascosta dietro l’ombra di un grosso naso.

L’ingresso è gratuito senza prenotazione. Per accedere sono necessari il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.

Tre attori per tanti personaggi. Chi non conosce il grande naso di Cyrano? Poeta e spadaccino, Cyrano è innamorato della bella cugina Rossana, la quale a sua volta è innamorata di Cristiano. Cyrano sa che a causa del suo grosso naso non può essere corrisposto, così si offre di aiutare Cristiano nella scrittura di bellissime lettere d’amore. Ma l’arrivo di una guerra cambia tutti i destini…

Un gioco scenico di movimento e ritmo, un susseguirsi di azioni corali, tra percussioni e voci, per raccontare la storia di uomo eccezionale, come il suo naso.