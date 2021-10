All’Ateneo di via Tosio, incontro su Antonio Ligabue

(red.) Venerdì 5 novembre 2021, alle ore 17,30 presso la sede storica dell’Ateneo di Brescia in Palazzo Tosio (via Tosio 12, telefono 030 41006) è in programma l’incontro sul tema Antonio Ligabue, storia e romanzo di un artista.

Parlerà Renato Martinoni, accademico e docente all’Università di San Gallo, Svizzera, in dialogo con Pietro Gibellini.

Antonio Ligabue (Zurigo, 1899-Gualtieri, Re, 1965) è uno dei pittori più noti, amati e intriganti del Novecento italiano. Figlio di un’emigrata bellunese, subito abbandonato al proprio destino, è cresciuto in Svizzera fino al 1919, quando, dopo un’adolescenza travagliata, viene espulso perché ritenuto inguaribile e socialmente pericoloso. Renato Martinoni ha dapprima riunito molti documenti inediti scoperti negli archivi elvetici (Antonio Ligabue. Gli anni della

formazione, Marsilio 2019), poi ha scritto un romanzo (La campana di Marbach. Antonio Ligabue. Romanzo dell’artista da giovane) uscito da Guanda nel 2020.

Partecipazione:

a) in presenza: 1. Certificazione vaccinale (green pass); 2. Prenotazione per telefono allo 030.41006, o per E-mail a: ateneobs@ateneo.brescia.it

b) in remoto: con collegamento a: https://zoom.us/j/99287462656?pwd=MFBheHJXL09OT3ZBSEtvRW5oRFhUUT09 Passcode: 883210