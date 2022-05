All’Ateneo di Brescia le “Quinte in dissonanza” del quartetto Erinni

Brescia. Venerdì 27 maggio alle ore 18 presso la sede dell’Ateneo di Brescia a Palazzo Tosio, in via Tosio a Brescia, come anteprima del festival “Onde musicali sul lago d’Iseo”, il quartetto Erinni propone “Quinte in dissonanza”, con musiche di Mozart e Haydn.

I posti sono limitati. Prenotazioni ateneobs@ateneo.brescia.it