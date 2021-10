All’Aab appuntamento “All’aria aperta” con Giancarlo Abeni

(red.) Sabato 30 ottobre 2021 alle ore 18 presso la sede dell’Aab in vicolo delle stelle 4 a Brescia viene inaugurata la mostra “All’aria aperta”, di Giancarlo Abeni che sarà visitabile dal 30 ottobre al 17 novembre 2021 (orario feriale e festivo 16 – 19,30 – lunedì chiuso).

“All’aria aperta” non è solo la traduzione del francese “En plein air” (un modo di dipingere, di calarsi nel paesaggio, di respirarne i colori) ma racchiude uno stile di vita e un metodo di riflessione artistica, un certo modo di guardare la natura e di dipingerla. La pittura di questo artista è intessuta di meditazione: la Natura governa il destino dell’uomo che proietta sulla sua rappresentazioni emozioni, sogni, difficoltà e speranze; certamente il segno assieme al colore sono la vocazione di Abeni e con esso la giusta rappresentazione del suo talento.

In mezzo alla straripante offerta di colori che l’entroterra gardesano sa offrire, Abeni predilige gli arbusti anonimi, l’erba selvatica che vigoreggia ai bordi delle strade, i prati incolti e gli intrichi arborei, la natura marginale e gli stagni appartati. Un trionfo di verde, dunque. Vengono poi le nevicate dove “la riflessione e il silenzio” si fanno più alti e profondi. Abeni sa cimentarsi anche con gli affocati colori dell’estate, e un grande albero sul limitare di un prato diviene tema ricorrente nelle accensioni delle stagioni più luminose.

I canneti, le sterpaglie, i filari di alberi e le pinete innescano nell’artista accostamenti cromatici interiori, inattesi, spiazzanti: scatta una riduzione all’essenziale della scala cromatica, prima di tutto mentale. Vivendo e dipingendo “all’aria aperta” si accende, in Abeni, una sintonia misteriosa e magica con la natura. E i nostri sguardi, intinti alla sua tavolozza e guidati dalla sua mano sapiente, lo accompagnano. In un’avventura che si rinnova e che emoziona.

La mostra resta aperta fino al 17 novembre 2021 con ingresso libero e gratuito con le modalità previste per la sicurezza in materia di Covid 19.