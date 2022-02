Alla ricerca della presenza ebraica a Brescia, una visita guidata in centro

Per le visite guidate promosse da Oltre il Tondino, domenica 13 febbraio alle ore 16,15 è il programma l’itinerario Seguendo le impronte: un percorso per ricordare, che si svolge per le vie del centro storico di Brescia alla ricerca delle tracce della presenza ebraica a Brescia.

Storie di accoglienza e persecuzione sulle stesse strade lungo cui camminiamo oggi, alla scoperta della storia della comunità ebraica: dall’epoca romana a quella delle leggi razziali del 1938. Dalle storie dei protagonisti, fino ai luoghi dove si sono consumate le tragedie dell’epoca fascista. Un viaggio dentro la storia di una comunità che è anche storia della città di Brescia.

Durata ore 1,45 circa. Contributo per la visita: 8 euro. La prenotazione è necessaria: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it.

La visita guidata è realizzata seguendo le disposizioni vigenti, con un numero limitato di partecipanti e si svolge interamente all’aperto.