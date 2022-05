Alla Cascina Parco Gallo una serata da vecchia osteria

Per “Folk lab”, venerdì 6 maggio alle ore 20.30 la Cascina Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia) per una sera si trasforma in una vecchia osteria: si canta, si suona, si ascolta, si conversa, condividendo la passione per la musica popolare e il piacere di stare insieme.

Possibilità di cenare dalle ore 19.30.