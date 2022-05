Alla Cascina Parco Gallo prima assoluta del disco “Fractus” del quintetto di fiati “Le Variazioni”

Giovedì 26 maggio alle ore 20.30 presso la Cascina Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia), è in programma “Novecento di questi giorni” con il quintetto di fiati “Le Variazioni”.

Presentazione in prima assoluta del disco “Fractus”, con pagine di Bruno Bettinelli, Franco Margola, Giancarlo Facchinetti, e prime assolute di Silvia Bianchera,

Tommaso Ziliani, Ennio Bertolotti.

Informazioni e prenotazioni: info@cielivibranti.it oppure 328 5897828.