Alla Cascina del Parco Gallo il giallo è servito alla “Cena con delitto”

Brescia. Nell’ambito della rassegna Estate al Gallo (informazioni e prenotazioni al numero 334 1046966) presso la cascina del Parco Gallo di Brescia Due in via Corfù 100, giovedì 30 giugno alle ore 20 è in programma

CENA CON DELITTO

Il giallo è servito con gli attori Alida Boniotti e Roberto Boer.

Costo: 45 euro per persona, prenotazione obbligatoria.