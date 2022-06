Alla Cascina del Parco Gallo il docufilm “Jungle Jazz, uma sinfonia amazonica”

Brescia. Nell’ambito della rassegna Estate al Gallo (informazioni e prenotazioni al numero 334 1046966) presso la cascina del Parco Gallo di Brescia Due in via Corfù 100, sabato 11 giugno alle ore 18 è in programma:

JUNGLE JAZZ. UMA SINFONIA AMAZONICA

Proiezione del docufilm di Henrique Saunier, dedicato al tema del disboscamento della foresta Amazzonica, con musiche e arrangiamenti di Antonio Giacometti. Interviene la cantante amazonense Karine Aguiar.