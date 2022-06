Alla Cascina del Parco Gallo “Are you ready to rock?”

Brescia. Nell’ambito della rassegna Estate al Gallo (informazioni e prenotazioni al numero 334 1046966) presso la cascina del Parco Gallo di Brescia Due in via Corfù 100, giovedì 16 giugno alle ore 20 è in programma il concerto:

ARE YOU READY TO ROCK?

Union Jack

Il meglio del rock anglosassone, da Jimi Hendrix agli AC/DC