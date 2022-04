Alla Cascina Clarabella sei cantine della Franciacorta a confronto

Corte Franca. Giovedì 28 aprile alle 19.30 al Centottanta Cantina&Cucina di Corte Franca la cooperativa sociale agricola Clarabella propone “Sei cantine della Francacorta a confronto”; una serata di degustazioni tecniche e cucina per appassionati e intenditori, con la presenza dei produttori.

Alla serata partecipano le cantine: 1701 di Cazzago San Martino, Bonfadini di Clusane di Iseo, Castelveder di Monticelli Brusati, Clarabella di Iseo, Le Quattro Terre di Corte Franca, Tenuta Martinelli di Cologne.

In assaggio alla cieca saranno proposti sei vini: uno per ogni cantina. Ciascun vino sarà abbinato ad altrettanti piatti-assaggio preparati dalla brigata del Centottanta.

Nel corso della serata, oltre ai vini e alle loro caratteristiche organolettiche, si conosceranno le storie delle cantine e dei vignaioli. Presenta l’enotecnico di Clarabella Aldo Papetti.

La serata è il secondo appuntamento della rassegna “Viaggio alla scoperta del Metodo Classico” promossa da Clarabella fino al 9 giugno. Costo di partecipazione 45 euro. Su prenotazione al numero 030.9821041 o a clarabella@cascinaclarabella.it.

“La Franciacorta è terra elettiva per il metodo classico”, spiega il presidente di Clarabella, Andrea Rossi, “un luogo ricco di storie vinicole e di produzioni di grande qualità. Abbiamo scelto di raccontare sei cantine, attraverso il loro vino più rappresentativo. Presenteremo la nostra cooperativa Clarabella e altre cinque piccole realtà contadine impegnate e appassionate, che si stanno facendo apprezzare sempre di più per la bontà delle loro produzioni”.