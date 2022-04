Alessandra Ferri ne ‘L’Heure exquise’ al Teatro Grande

Brescia. Giovedì 14 aprile alle ore 20.00 la Fondazione del Teatro Grande porta sul palco del Massimo cittadino una delle più iconiche ballerine della danza internazionale. Alessandra Ferri sarà infatti protagonista dello spettacolo L’Heure exquise, storica coreografia di Maurice Béjart ispirata all’opera teatrale di Samuel Beckett Oh! les beaux jours (Giorni felici) e creata per Carla Fracci e Micha Van Hoecke nel 1998.

Capace di straordinaria poesia e tecnica, tali da renderla un punto di riferimento assoluto per generazioni di ballerine, Alessandra Ferri ha lavorato con i più grandi coreografi del nostro tempo e, tra i vari titoli assegnati, è stata riconosciuta Prima Ballerina Assoluta al Teatro alla Scala, Prima Ballerina del Royal Ballet e Prima Ballerina dell’American Ballet Theatre.

Nella sua prestigiosa carriera ha vinto numerosi premi, tra cui il “Prix de Lausanne”, due “Sir Lawrence Olivier Award”, il “Dance Magazine Award”, un “Benois de la

Danse”. Nel 2006 è stata nominata cavaliere della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Con L’Heure exquise la grande artista delle punte celebra i suoi 40 anni di carriera. Il ruolo della protagonista immaginato da Béjart in questa performance è quello di una ballerina “âgée” che nella sua malinconica solitudine vive nei gioiosi ricordi dei suoi giorni felici. Winnie – questo il nome della protagonista – è il nuovo intenso personaggio femminile che si aggiunge alle celebri interpretazioni di Alessandra Ferri che l’hanno vista nei panni di grandi donne come Virginia Woolf, Eleonora Duse e la Léa di Chéri.

Ventiquattro anni dopo la sua creazione, lo spettacolo L’Heure exquise torna all’attenzione del pubblico interpretato da una delle più importanti stelle della danza internazionale. Al suo fianco Thomas Whitehead – uno tra i più talentuosi ballerini del Royal Ballet – che impersonerà Willy, un ex-partner di Lei, sommersa non dalla famosa collina di sabbia, ma da una montagna di vecchie scarpette da punta.

Regia e coreografia Maurice Béjart, rimontata da Maina Gielgud su gentile concessione Fondation Maurice Béjart; musiche di Anton Webern, Gustav Mahler, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Lehar; scene Roger Bernard; luci Maina Gielgud, Marcello Marchi; costumi Luisa Spinatelli.

Biglietti: Platea e Palchi I-II -III ordine 40,00 euro intero; 25,00 euro ridotto under30 e over65.

I Galleria e Palchi IV ordine €30,00 euro intero; 19,00 euro ridotto under30 e over65.

II Galleria 22,00 euro intero; 16,00 euro ridotto under30 e over65.

Biglietto studenti 50% sul prezzo intero.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo. Obbligo di Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2 per tutti gli spettatori.