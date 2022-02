“Alcol, droghe e gioco nell’isolamento della pandemia”, un incontro on line

(red.) Acat Brescia (Associazione club alcologici territoriali) con il sostegno della Fondazione Comunità Bresciana organizza un incontro sul tema “Covid-19 e dipendenze: alcol, droghe e gioco nell’isolamento della pandemia Covid-19”. L’incontro si svolge venerdì 11 febbraio 2022 dalle ore 9.30 alle 12 in modalità telematica tramite il collegamento Zoom a questo link.

Interverranno: Fabio Bellomi – psicologo Sert, Anna Braga – assistente sociale SMI Ospitaletto, Paolo Di Marco – psicologo Spazio Off Comunità Fraternità, Vincenzo La Torre – medico coordinatore Noa Brescia, Tiziana Moioli – psicologa GAP Centro Clinico Cocainomani, Giovanni Pe – psicologo Noa Valle Trompia, Massimiliano Stanga – assistente sociale Noa Brescia.

L’incontro sarà un’occasione per un confronto di esperienze fra organizzazioni e servizi del Sistema Sanitario bresciano. Viene così accolto l’invito e la sollecitazione dell’Oms a un confronto con le famiglie e con tutti gli attori di salute del territorio bresciano che si occupano di problemi alcolcorrelati e complessi.

L’esperienza sui problemi alcolcorrelati e complessi, accumulata nei 30 anni di attività sul territorio bresciano e negli incontri a livello nazionale, ha portato l’A.c.a.t. Brescia a riportare all’attenzione della comunità la convinzione che più si dispone di una rete fitta di rapporti e relazioni più ci si può sentire bene ed essere sostenuti ed appoggiati nei momenti difficili.

Per informazioni cellulare: 333.8791554 (Silvia) – 351.5111330 (Carlo). e-mail: acatbrescia@gmail.com.