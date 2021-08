Al Vittoriale il concerto con Giovanni Sollima

(red.) La sesta edizione della rassegna “Il Grande in Provincia” si compone quest’anno di uno speciale evento proposto all’interno di una cornice d’eccezione.

Venerdì 3 settembre alle 21 l’Anfiteatro del Vittoriale degli italiani ospiterà il concerto che vede protagonista il Maestro Giovanni Sollima. Il noto violoncellista e compositore è accompagnato sul palco dall’Orchestra del Bazzini Consort diretta dal Maestro Aram Khacheh. Al pubblico viene proposto un programma che vede il Concerto per orchestra e violoncello di Haydn accostato a composizioni dello stesso Sollima, passando per l’incursione di uno dei più celebri brani dei Nirvana.

Per il decimo appuntamento in calendario la Fondazione del Teatro Grande si è avvalsa della collaborazione della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani nell’anno in cui si celebra il centenario dall’arrivo di Gabriele

d’Annunzio a Gardone Riviera. È nel febbraio del 1921 infatti che il poeta decide di trasformare, su progetto dell’architetto Gian Carlo Maroni, la pre-esistente Villa Cargnacco in quello che diventerà il monumentale

complesso del Vittoriale.

Come tutti gli eventi della rassegna, anche l’appuntamento del 3 settembre è a partecipazione gratuita. Per assistere all’evento è necessaria la prenotazione sul sito www.vittoriale.it. Per informazioni è possibile inviare

una mail all’indirizzo segreteriaprogettispeciali@vittoriale.it oppure telefonando al numero 0365 296507.