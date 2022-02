Al Teatro Sociale va in scena Euripide con le “Baccanti”

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano “E ti vengo a cercare”, con lo spettacolo Baccanti di Euripide ,tradotto e adattato da Laura Sicignano e Alessandra Vannucci, per la regia di Laura Sicignano.

Lo spettacolo prodotto da Teatro Stabile di Catania debutterà mercoledì 2 marzo 2022 al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resterà in scena fino a domenica 6marzo (tutti i giorni alle 20:30; la domenica alle 15:30).Sul palcoscenico Aldo Ottobrino è Penteo, Manuela Ventura è Dioniso, Franco Mirabella Cadmo, Alessandra Fazzino Agave,Antonio Alveario è Tiresia, le Baccantis ono Egle Doria, Lydia Giordano e Silvia Napoletano,S ilvio Laviano è il Messaggero; musiche originali eseguite dal vivo Edmondo Romano.

Questa tragedia – ultimo capolavoro di Euripide, composto alle soglie dei suoi ottant’anni durante l’autoesilio in Macedonia – è un’opera che non cessa tuttora di sconvolgere per il messaggio inquietante e ambiguo con cui l’autore sembra rinunciare definitivamente all’idea che vi sia una forza ordinatrice e positiva a fondamento del Cosmo.

Bacco, entità androgina, spietata ed eversiva, è colui che tiene segretamente le fila di tutti gli eventi, la divinità che più di tutte tra i greci rappresenta il Caos e il legame con la Zoè, la forza vitale e primordiale che tutto attraversa. Dio e disordine in lui finiscono per identificarsi.

Un mondo rovesciato dove il razionale Penteo – re di Tebe, città sconvolta dall’arrivo dei culti dionisiaci – viene gioiosamente massacrato dalla sua stessa madre invasata dal Dio, dove i vecchi sono follemente saggi e amorali, dove le donne non rispettano le regole della società maschile e si inebriano danzando e fondendosi con la natura.

Un universo attraversato dalla follia e dalla violenza, dove la legge e l’ordine conosciuti sono travolti da una forza divina tremenda e irresistibile, che distrugge per ricreare secondo nuovi parametri.

Nell’allestimento della regista Laura Sicignano questi elementi sono riletti alla luce del nostro presente, in cui sembra che la cultura occidentale stia attraversando una fine e un nuovo inizio, per restituire sulla scena tutta la forza dirompente di questa potentissima tragedia.

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle Autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

In ottemperanza al Decreto-Legge del 26 novembre 2021 n.172, l’accesso in Teatro avviene su esibizione del Super Green pass, a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo; in ottemperanza al Decreto-Legge del 24 dicembre 2021 n. 221, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.