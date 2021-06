Al Teatro Luci di Botticino Giulia e Paola Michelini in Alza la voce

(red.) Venerdì 2 luglio alle ore 21.30 presso il Teatro Centro Lucia di Botticino (Brescia) Giulia e Paola Michelini si esibiranno nel loro spettacolo “Alza la voce”. Giulia Michelini, famosa per la sua interpretazione di Rosy Abate nella serie televisiva Squadra Antimafia e nello spin-off Rosy Abate -La serie e Paola Michelini, interprete anch’essa di diverse serie televisive tra cui Distretto di Polizia e Rosy Abate – La serie, porteranno in scena uno spettacolo che prende spunto da un fatto reale – l’Orsa Pizza chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale- ed utilizzeranno la metafora per riflettere sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza.

Stella e Pizza sono due lati contraddittori della stessa donna, una decisa e determinata che combatte contro le ingiustizie; l’altra disillusa, leggera e troppo stanca per combattere.

“Alza la voce” è un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a qualsiasi definizione e non si può legare ad alcun stereotipo.

Lo spettacolo si terrà all’aperto nel parco retrostante il teatro.

Costo biglietti: € 20,00 (intero) – € 18,00 (ridotto under 13 e residenti Botticino)

Info e prenotazioni: info@centrolucia.it oppure 340 3913752