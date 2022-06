Al Teatro Idra la prova aperta di “Canile”, di Marialice Tagliavini

Brescia. Presso Idra Teatro si terrà la prova aperta del prossimo spettacolo di Marialice Tagliavini, vincitrice del bando Residenze per artisti bresciani 2021.

L’appuntamento è per venerdì 10 giugno alle 20.30 in via Moretto, 78 a Brescia.

Lo spettacolo si intitola “Canile”: di Marialice Tagliavini. Con Marialice Tagliavini, Giuseppina Turra. Ingresso gratuito con mascherina FFP2

Interno casa borghese: una donna sta organizzando insieme a sua figlia una grande festa per il prepensionamento del marito. Regalo per la festa: un cane di razza. Stacco: interno di un canile. Due donne, la guardiana del canile e la sua assistente, si isolano dal mondo consacrandosi alla cura dei loro cani. Due mondi distanti che si sfioreranno solo per pochi attimi quando la figlia deciderà di disobbedire alla madre e prendere il cane per il padre in un canile. Un gesto apparentemente insignificante, che darà però il via ad una girandola di eventi e ad una riflessione sulla nostra società ed i suoi modelli: solo i cani di razza si salvano, o c’è posto anche per gli altri?