Al Teatro comunale di Cellatica, Sergio Mascherpa porta in scena “Un uomo”

(red.) Per la rassegna Pressione bassa, organizzata da Teatro Laboratorio con il patrocinio della Fondazione Provincia di Brescia Eventi per celebrare il giorno della Memoria, giovedì 27 gennaio alle 21 al Teatro comunale di Cellatica va in scena Un uomo, di e con Sergio Mascherpa. L’ingresso è libero.

Primo Levi, deportato, sopravvissuto alla tragedia dei campi di concentramento, in seguito rimpatriato in Italia attraverso un viaggio di ritorno lungo un anno, ha sentito l’urgenza di scrivere i suoi ricordi di prigionia. Uno spettacolo per ricordare quella non-umana esperienza e altri genocidi, e per non dimenticare.