Al Teatro Chiostro San Giovanni lo spettacolo ‘Ho incontrato Dio online’

Per Circuito Contemporaneo la Compagnia teatrale Chronos3 presenta venerdì 18 febbraio alle ore 21.00 a Brescia presso il Teatro Chiostro San Giovanni lo spettacolo Ho incontrato Dio online, una produzione Palco Off con Elia Galeotti, Ilaria Marchianò, Francesca Vitale. Regia di Manuel Renga. Biglietto 8 euro.

Per info e prenotazioni: 333 2535576; prenotazionichronos3@gmail.com. Prenotazione, green pass e mascherina FFP2 obbligatori

Ho incontrato Dio online è un nuovo spettacolo, tratto dall’edizione originale francese presentata con successo di pubblico e di critica al Festival d’Avignone. Le tematiche attuali sono quelle dell’adescamento online, più in generale della dipendenza globale dei giovani dallo strumento di comunicazione virtuale, le difficoltà nei conflitti generazionali, l’incapacità giovanile di dare il giusto peso a temi di rilevanza essenziale.

Parte fondamentale dello spettacolo è la tecnologia, i personaggi interagiscono tra loro tramite mezzi tecnologici, portando lo spettatore ad un finale che sarà un colpo di scena.

Come può una adolescente cadere in una trappola pseudo-religiosa? Come reagisce una giovane madre di origine islamica che è riuscita a liberarsi dal peso della tradizione, della religione e della famiglia ed ora si confronta con un tradimento della sua lotta per la libertà? Quale dialogo è ancora possibile instaurare tra queste due generazioni di donne?

Ho Incontrato Dio Online affronta temi sociali, ma la finzione e la poesia trovano modo di esprimersi, raggiungendo le corde emotive degli spettatori. Evocare finzioni, manipolazioni, apparenze, spiritualità, esaltazione, amore, amicizia e morte per parlare della solitudine e del disorientamento di una giovane che cerca il suo posto in una società indebolita è l’obiettivo dell’autore, sapientemente temperato con l’ironia e il gioco teatrale.