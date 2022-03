Al Teatro Centro Lucia torna Botticino Danza Festival

Seconda edizione di Botticino Danza Festival, in programma il 26 marzo alle ore 21 presso il Teatro Centro Lucia di via Dante 15 a Botticino. Si tratta di uno spettacolo di danza al quale partecipano quattordici scuole di danza del territorio bresciano e dei paesi limitrofi, per mostrare il meglio del lavoro svolto soprattutto dal punto di vista della composizione coreografica.

Il Festival darà l’opportunità ai ballerini di esibirsi mostrando il frutto di ore di allenamento e passione per questa disciplina, dando loro la possibilità di esprimere al meglio attitudini e talento.

Lo spettacolo vedrà esibirsi i ballerini delle seguenti scuole di danza:

Art & Dance Studio – Villa Carcina (BS)

Art Ballet – Medole (MN), Ballet School Theatre – Travagliato (BS)

Centro Danza A. Settura – Manerbio (BS)

Centro Danza – Borgosatollo (BS)

Ballet School Theatre – Travagliato (BS)

Danza Étoile – Adro (BS)

Danza Viva – Castenedolo (BS)

G.B. Studio Danza – Botticino (BS)

Master Academy – Castenedolo (BS)

N.D. Company – Vicenza

Progetto Danza – Manerba e Brescia

S.N. Dance Studio – Mazzano (BS)

Studio 76 – Brescia

Zero In Condotta – Brescia.

Ingresso 8,00 euro intero; Gratuito per bambini under 6.

Per informazioni e prenotazioni chiamare o inviare un messaggio su WhatsApp al 340 3913752.