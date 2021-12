Al Sociale ultimo dell’anno con “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”

(red.) Serata dell’ultimo dell’anno a teatro in compagnia del Centro Teatrale Bresciano con uno spettacolo che propone una spumeggiante rivisitazione della più grande storia d’amore di tutti i tempi. In scena, un fuori abbonamento della Stagione 2021-2022 E ti vengo a cercare, Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco, con soggetto originale e regia di Marco Zoppello e protagonisti Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Stivalaccio Teatro e Teatro Stabile del Veneto, sarà in scena al Teatro Sociale di Brescia (via Cavallotti, 20) venerdì 31 dicembre 2021 e avrà inizio alle 21,30.

Quest’anno, il consueto brindisi finale con il pubblico non potrà avere luogo; il Ctb ha scelto quindi d’iniziare lo spettacolo alle 21.30, che avrà durata di 120 minuti senza intervallo, per permettere agli spettatori di raggiungere la destinazione di ulteriori festeggiamenti.

Info e biglietti: 030.2808600 – biglietteria@centroteatralebresciano,

È il 1574 e Venezia è in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Un immenso onore per il Doge e per la città affacciata sulla laguna.

Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, sono incaricati di preparare uno spettacolo in onore del principe. Protagonista non una storia qualunque, ma la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta.

Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma, soprattutto, affrontare la grande sfida: dove trovare la “Giulietta” giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico?

Ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’innocente giovinetta.

In Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco assistiamo a una prova aperta, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

Marco Zoppello e un cast di bravissimi attori ci fa immergere nella materia viva del teatro di Shakespeare per portare sul palco, attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie “Otelliane”, i pregiudizi da “Mercante”, “Tempeste” e naufragi, in una danza tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni.