Nel pomeriggio al Sociale Lella Costa parla dei talenti delle donne

Per offrire al pubblico un’occasione di approfondimento dello spettacolo “Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione“, con Lella Costa, in cartellone al Teatro Sociale di via Cavallotti fino a domenica 15 maggio, il Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia propone il quarto incontro del ciclo I pomeriggi al Ctb, rassegna giunta alla sua VI edizione dedicata ad approfondire temi e argomenti di alcuni spettacoli di produzione e ospitalità della Stagione 2021/2022 del Ctb. La curatela scientifica è come sempre affidata a Lucia Mor, ordinario di Letteratura tedesca dell’Università Cattolica.

Giovedì 5 maggio 2022 alle ore 17.45 presso il Teatro Sociale di Brescia, Lella Costa sarà protagonista dell’appuntamento intitolato I talenti delle donne. Appunti per una storia non (abbastanza) raccontata che la vedrà dialogare con Marco Archetti, scrittore e drammaturgo bresciano.

La partecipazione all’incontro de I pomeriggi al Ctb è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per l’accesso è obbligatoria la prenotazione sul form presente sul sito del Centro Teatrale Bresciano.