Al Sociale “Happy Next, Alla ricerca della felicità” con Simone Cristicchi

(red.) Prosegue la Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano “E ti vengo a cercare” con la nuova produzione CTB, realizzata con Teatro Stabile d’Abruzzo e Arca Azzurra, “Happy Next, Alla ricerca della felicità” con Simone Cristicchi.

Lo spettacolo debutta martedì 14 dicembre al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resta in scena fino a domenica 19 dicembre (17 dicembre escluso) con i seguenti orari: giorni feriali 20,30; domenica 15,30.

La ricerca della felicità è un tema antichissimo e fondamentale per ogni essere umano, un percorso capace di aprire nuovi orizzonti: dal fascino delle grandi idee filosofiche, politiche e religiose, fino alla meraviglia delle piccole cose, spesso nascoste allo sguardo.

Dopo il successo di “Manuale di volo per uomo”, Simone Cristicchi continua la sua collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano – iniziata nel 2016 con “Il secondo figlio di Dio” – presentando il suo nuovo progetto teatrale, “Happy Next” in cui è in scena insieme ad Ariele Vincenti.

Lo spettacolo è scritto dallo stesso Cristicchi insieme a Francesco Niccolini e Andrea Rivera, con la regia di Roberto Aldorasi, il progetto scenografico, ripreso dal CTB, è a cura di Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni, le musiche sono di Gabriele Ortenzi, i costumi di Francesco Esposito, il disegno luci di Veronica Penzo è ripreso da Cesare Agoni.

Felicità: cosa significa davvero? In cosa risiede? Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla, per coglierla tanto nel fascino delle grandi idee quanto nella meraviglia delle piccole cose. Eppure, raramente si può dire di esserci riusciti.

“In Happy Next. Alla ricerca della felicità” – spettacolo parte di un progetto più ampio, che comprende anche un libro dal titolo omonimo e un film documentario di Andrea Cocchi – si sceglie di provare a spiegare cosa la felicità rappresenti, al riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate.

La ricerca della felicità si sposa, infatti, con l’inesauribile curiosità di Simone Cristicchi, il quale, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede, ci parla della bellezza, della vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di musica e di storie.

Un percorso in sette parole chiave – attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi – in cui trovano spazio canzoni, aneddoti, racconti e interviste, che ci accompagna nella sorprendente scoperta del senso profondo di questa ricerca per ciascuno di noi.

Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo di Ministero della cultura, Gruppo A2A, Fondazione ASM e Fondazione della Comunità Bresciana Onlus e Intesa Sanpaolo.