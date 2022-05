Al Prealpino “Frammenti di donne”: musica, teatro e poesia

​Brescia. Sabato 14 maggio alle 21, al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino di Brescia si tiene l’iniziativa “Frammenti di donne”, promossa dall’associazione culturale DonneinCanto, che allestirà e proporrà in esclusiva spettacoli tematici dedicati ad argomenti di diversi ambiti culturali, caratterizzati dall’abbinamento di musica e momenti di recitazione.

Frammenti di storie al femminile, il cui fine è quello di assemblare col canto pezzi di vite, restituendo la bellezza della donna in tutti i suoi aspetti, rappresenta varie identità, con ruoli e valenza diversi, e tematiche rilevanti come la maternità, l’aspetto sentimentale e amoroso e la violenza di genere.

Durante l’evento verranno ricordate anche grandi donne che hanno partecipato a importanti eventi storici al fianco di grandi uomini, o intervenute direttamente nella vita socio-culturale della loro epoca, rivelando, attraverso la poesia, la profonda interiorità femminile.

L’ingresso è libero e non è richiesto il green pass.​