Al Polo Diocesano concerto di pianoforte a quattro mani con Lisa Nodari e Alessandro Zizioli

Per la rassegna «Giovani eccellenze», domenica 3 aprile alle 18 nell’Aula Magna del Polo Diocesano di via Bollani 20 a Brescia, è in programma un concerto di pianoforte a quattro mani del duo formato da Lisa Nodari e Alessandro Zizioli.

Il programma inizia con «Souvenirs de Munich» di Emmanuel Chabrier, poi la Petite Suite di Claude Debussy e la Dolly Suite op. 56 di Gabriel Fauré, terminando con «Le Boeuf sur le toit» op. 58 di Darius Milhaud. Verrà anche eseguito «Introduzione, Passacaglia e Fuga sul nome di Pietro Pasquini» composto da Nicola Dolci.

L’ingresso è gratuito, sono richiesti il certificato verde rafforzato e la mascherina FFP2.