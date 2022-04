Al Piccolo Teatro Libero, recital pianistico di Fabio Mancini

Domenica 3 aprile alle 18, nel Piccolo Teatro Libero in corso Bazoli 89 a Brescia Sanpolino (posteggio in via Aldrighi), è in programma un recital pianistico di Fabio Mancini che eseguirà la Sonata in la maggiore K 331 di Wolfgang Amadeus Mozart e le Kinderzenen op. 15 di Robert Schumann.

Ingresso a 10 euro, 5 per i bambini fino a 9 anni; è consigliata la prenotazione per sms/whatsapp al 329 1958055, inserendo nome e numero di posti prenotati.