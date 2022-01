Ecco la programmazione di venerdì 28 gennaio 2022 del Piccolo Cinema Paradiso, via Francesco Lana 15 Brescia (telefono 030280010, prenotazioni al numero 339 3984053).

Ore 21 Mademoiselle (The Handmaiden), film del 2016 diretto da Park Chan-wook. Versione in lingua originale con sottotitoli.