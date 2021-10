Al Parco Gallo una mostra contro la pena di morte

(red.) Il gruppo 028 Brescia di Amnesty International, insieme ad Associazione Carcere e Territorio, Associazione Cieli Vibranti, Cooperativa Alborea e Cascina Parco Gallo, con il patrocinio del Comune di Brescia, inaugurerà, il giorno venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 20,30 presso gli spazi espositivi della Cascina Parco Gallo, una mostra di fotografie per commemorare la Giornata internazionale contro la Pena di Morte.

La mostra, che rimarrà esposta dall’8 al 14 ottobre presso gli stessi spazi espositivi, è composta da dodici fotografie raffiguranti altrettante tipologie di presunti reati per cui, in molti paesi, vale la pena di morte. Le fotografie appartengono al progetto “La camera scura” patrocinato da Amnesty International Italia il quale ha coinvolto molte personalità dello spettacolo per l’elaborazione delle opere che verranno esposte.

All’inaugurazione di venerdì 8 ottobre prenderanno parte come relatori Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty International Italia, Carlo Alberto Romano, presidente di Associazione Carcere e Territorio e Dino Santoro, attore e uno dei protagonisti del progetto. La presentazione sarà moderata da Sofia Salardi, vice responsabile del gruppo 028 di Amnesty Brescia.

Al termine della presentazione un gruppo di giovani attori interpreterà e porterà alla luce le storie di coloro che si sono ritrovati nel braccio della morte e che Amnesty International ha tentato di aiutare.

L’obiettivo della mostra è portare l’attenzione sulla drammaticità di queste violazioni dei diritti umani e sulla necessità di interventi mirati affinché la vita di tutte e tutti venga protetta e la dignità di ognuno rispettata.