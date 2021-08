Al Parco del Viridarium ‘Mio figlio Nerone’ e i corti di Francesco Vezzoli

Nell’ambito della rassegna cinematografica L’Eden d’estate. Il cinema al Museo, per Carta Bianca a Francesco Vezzoli, presso il Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia – Brescia, via Musei 81/B, martedì 24 agosto alle ore 21.15 è in programma la proiezione di Mio figlio Nerone di Steno, con Brigitte Bardot, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Gloria Swanson, Furlanetto (Italia 1956, 90’).

L’imperatore Nerone vive nella sua ricca dimora di Baia, circondato da amici fannulloni, dalla fidanzata Poppea e dal furbo consigliere Seneca, i quali lusingano il suo canto e lo spingono a occuparsi più di spettacoli che dei suoi impegni a Roma. Un giorno giunge alla villa la madre Agrippina, che richiama severamente il figlio all’ordine. Nerone però non se la sente di partire per la guerra nelle gelide lande del Nord, e così architetta l’assassinio della madre. Lucio Fulci è aiuto regista e Mario Bava direttore della fotografia.

A seguire: A love trilogy-self-portrait with Marisa Berenson as Edith Piaf di Francesco Vezzoli (1999, 5′), The Kiss di Francesco Vezzoli (2000, 6′).

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al Cup-Centro Unico Prenotazioni (030 2977833 – 834, santagiulia@bresciamusei.com).

Ore 19.00 Creature senza tempo

Laboratorio per famiglie con figli dai 6 ai 12 anni sulla mostra Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli.

17 euro adulti; 10 euro bambini. Durata 2 ore comprensive di visita alla mostra e attività.

Prenotazione obbligatoria al CUP-Centro Unico Prenotazioni (030 2977833 – 834, santagiulia@bresciamusei.com).

Nuovo Eden tel. 030 8379404 – info@nuovoeden.it – www.nuovoeden.it.