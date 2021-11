Al Nuovo Eden è in programmazione “L’Arminuta” e per i neogenitori “al cinema con il bebè”

Ecco la programmazione di martedì 7 dicembre 2021 al cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Tel. 030 8379404/403. Sito web www.nuovoeden.it

Ore 10.00: L’ARMINUTA (al cinema con il bebè)

Ore 19.00: L’ARMINUTA

Ore 21.00: L’ARMINUTA

Al cinema con il bebè è la rassegna dal “pianto libero” che permette ai neogenitori (ma anche a nonni, zii ecc…) di andare al cinema con i loro neonati. La rassegna è il progetto ideato insieme agli esperti del consultorio Crescereinsieme della cooperativa Elefanti Volanti, con l’obiettivo di offrire un momento di svago piacevole unito alla possibilità di avere un confronto con un’ostetrica, utile per avere risposte a domande e dubbi, soprattutto per le mamme in attesa o le neo mamme.

La sala si trasformerà così in un ambiente adatto ad accogliere un pubblico così particolare: luci soffuse, volumi ridotti, fasciatoi e angoli morbidi, per godere del film con il bebè. Un ambiente accogliente anche per fare due chiacchiere tra mamme ed esperti, che saranno a disposizione al termine della proiezione per un incontro utile ad avere risposte a domande e dubbi.