Al Museo Diocesano l’incontro “Bibbia e giustizia riparativa”

Brescia. Giovedì 5 maggio alle 15, al Museo Diocesano di Brescia (via Gasparo da Salò 13), si terrà l’incontro “Bibbia e giustizia riparativa”, quinto appuntamento del ciclo “Giustizia riparativa e comunità. Riprendere la parola e le relazioni”. Il relatore sarà padre Guido Bertagna, gesuita che ha compiuto studi di arte e teologia, attivo al Centro culturale San Fedele e nel carcere di San Vittore dal 1997 al 2009 e impegnato in itinerari di giustizia riparativa e attività come scultore e pittore. Coordina don Flavio Dalla Vecchia.

Per partecipare in presenza, con diritto ai crediti formativi per avvocati e attestato di partecipazione per gli insegnanti, occorre prenotare rivolgendosi a Casa della Memoria tel. 030.2978253 – mail casamemoria@libero.it

L’ingresso è consentito secondo le vigenti misure anti-covid (possesso Greenpass secondo normativa – mascherina FFP2).

L’incontro sarà trasmesso anche online sui canali del Ctb:

• YouTube – https://www.youtube.com/c/CTBCentroTeatraleBresciano

• Pagina Facebook – https://www.facebook.com/CTBCentroTeatraleBresciano

• Sito internet – https://www.centroteatralebresciano.it

Successivi incontri già prenotabili:

Giovedì 19 maggio – Università degli Studi di Brescia “Il contesto scolastico e la Giustizia Riparativa” Marzia Tosi, criminologa; Marta Martotti, Dir. Scolastica;

Giovedì 9 giugno – P. Martinego delle Palle: “Comunità locali e Giustizia Riparativa” Emilio del Bono – Sindaco di Brescia, Francesca Lucrezi – Direttrice Carcere, Carlo Alberto Romano-criminologo, e un rappresentante delle OO.SS.

Giovedì 23 giugno – Salone Vanvitelliano: “Riflessioni conclusive”.

Iniziative organizzate da:

Casa della Memoria; Università degli Studi di Brescia; University for Peace; Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia; Camera Penale-Sezione di Brescia; Associazione Nazionale Magistrati – sezione Distretto di Brescia; USP-Brescia; Fondazione ASM / Gruppo A2A. Supporto tecnico-operativo del C.T.B.