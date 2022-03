Al Museo Diocesano il concerto ‘Donne all’Opera’, omaggio alla figura femminile

(red.) Al Museo Diocesano di Brescia (via Gasparo da Salò, 13) venerdì 4 marzo alle 20,45 è in programma un concerto romosso da Fondazione Provincia di Brescia Eventi, in dialogo con le mostre Donne nell’Arte e Sacro al Femminile.

La stagione che omaggia la figura della donna prosegue al Museo Diocesano di Brescia, in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi, venerdì 4 marzo, alle 20,45, con il concerto Donne all’Opera, un’aria operistica che racconta i personaggi femminili, – dalla Tosca alla Carmen, passando per Madama Butterfly – , indomiti e pieni di forza nel far valere i proprio diritti e le proprie emozioni, figure ancora attuali, capaci di rappresentare un lato del carattere della donna odierna.

A dar voce alle eroine della lirica, il soprano Marta Mari, il soprano Chiara Milini e il mezzo soprano Marta Pluda, accompagnate dal M° Concertatore Edmondo Mosè Savio, con l’introduzione di Fabio Larovere.

L’iniziativa, a ingresso gratuito per il pubblico previa registrazione sul portale Eventbrite, rientra nel progetto più ampio curato dalle due realtà culturali che, nell’ottica di rete e di museo diffuso, hanno messo in dialogo le mostre Donne nell’Arte organizzata da Amici di Palazzo Martinengo, – testimoniando il primo piano della donna nell’arte italiana dagli albori del Rinascimento alla Belle Époque – e Sacro al Femminile, curata per il Diocesano da Davide Dotti, approfondendo con 13 opere dei principali allievi bresciani del Moretto la raffigurazione femminile nella pittura a soggetto sacro.

Prima del concerto, dalle 19,30 il pubblico potrà visitare per l’appunto la sezione Sacro al Femminile, prima tappa di un progetto che intende valorizzare la collezione del Museo Diocesano e dei Musei Civici di Brescia, oltre che la sala dei Codici Miniati, coinvolta parallelamente dal 4 al 6 marzo nel programma Museo City 2022, l’iniziativa che vedrà a Milano, e per la prima volta anche a Brescia e Bergamo, centinaia di appuntamenti tra visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, incontri e aperture straordinarie, tutte accomunate dal tema Le stanze dell’arte.

Ingresso gratuito, previa prenotazione, con Green Pass rafforzato