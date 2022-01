Al Museo archeologico di Gavardo L’illuminazione e la produzione di lucerne nell’antichità

(red.) A Gavardo, presso il Museo Archeologico della Valle Sabbia, nell’ambito dell’iniziativa “Mavs incontri 2021-2022”, ciclo di appuntamenti di archeologia sperimentale, domenica 23 gennaio 2022 dalle ore 16 alle ore 18 è in programma un incontro sull’illuminazione nell’antichità e la produzione delle lucerne.

L’iniziativa, concepita come occasione per conoscere le tecnologie utilizzate nell’antichità, rientra all’interno delle linee di studio e ricerca portate avanti dagli archeologi e studiosi del Mavs, per scoprire come si tesseva, come si lavorava la selce per produrre armi ed utensili e l’argilla per i recipienti e le lucerne.

L’iniziativa è nata in collaborazione con Kleio – Percorsi di storia ed il Gruppo Grotte Gavardo.

Il costo è di 8 euro a persona (gratis per i minori accompagnati).

Per partecipare è necessario essere in possesso di regolare Green Pass.

La prenotazione, obbligatoria, potrà effettuarsi contattando il museo al numero 0365.371474 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:30) o inviando una mail all’indirizzo: info@museoarcheologicogavardo.it.

Il prossimo appuntamento:

• domenica 13 febbraio 2022 la lavorazione della ceramica.