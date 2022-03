Al Mupa le maschere in cuoio di De Marchi, ispirate alla Commedia di Dante

(red.) Sabato 2 aprile alle 17, negli spazi del Museo dell’Istituto Biblioteca Pasquali – Agazzi (MU.P.A) di via Ambaraga 93 a Brescia, verrà inaugurata la mostra “Ritratti di Commedia…Divina”, esposizione di maschere in cuoio del Maestro De Marchi, ispirate alla Divina Commedia, che arricchisce il palinsesto della XIV Edizione del Festival della Commedia dell’Arte “Nonostante tutto” organizzato dal Centro Universitario Teatrale (C.U.T.) La Stanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il l’Istituto Pasquali – Agazzi.

Durante la permanenza della mostra, che sarà aperta al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 con ingresso libero fino a venerdì 15 aprile, saranno proposti laboratori e attività dedicate a famiglie con bambini minori di 6 anni. Chi fosse interessato a partecipare potrà prenotare telefonando al numero 3316260579 oppure inviando una mail all’indirizzo: istitutopasqualiagazzi@comune.brescia.it

Il Museo Pasquali Agazzi, nato grazie alla volontà e alla collaborazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e del Settore Servizi per l’Infanzia del Comune di Brescia con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è uno spazio innovativo che, da un lato, fa memoria dell’esperienza pedagogico didattica di Pietro Pasquali e delle sorelle Agazzi, consolidatasi a Mompiano tra la fine dell’ ‘800 e gli inizi del ‘900, e dall’altro, a partire da queste solide radici, si apre al mondo della scuola e alla cittadinanza, ponendosi come luogo di ricerca, di scambio e di progettualità condivise.