Al Moca laboratorio gratuito di uncinetto creativo

Brescia. Sabato 9 aprile alle ore 15 presso il MoCa di via Moretto 78 a Brescia è in programma un laboratorio gratuito di uncinetto creativo: “Tu di che colore sei?”, organizzato da Viva Vittoria con Michela Bellomo, brand creator e color designer che ha ideato Colorlove, e ha dato vita a Sognosoloacolori, una community innovativa, dedicata alle donne, con un punto in comune, il colore, che è l’energia della vita, e con Manuela Imperiali, spiritual coach, emotional color mentor, insegnante metodologia caviardage.

Sala Danze, ingresso gratuito.