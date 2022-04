Al MoCa Angela Kinczly e Silvia Lovicario Duo

Giovedì 14 aprile, ore 20.45, si esibiscono sul palco di Mo.Ca Live di via Moretto 78 a Brescia Angela Kinczly e Silvia Lovicario Duo; organizza Festa della Musica.

Si tratta di un progetto che nasce dall’occasione e dalla curiosità di conoscersi musicalmente, nel quale la vocalità delle due musiciste si intreccia alla loro strumentazione: chitarre e viola da gamba elettronica. Ingresso 5 euro.

Prenotazione online obbligatoria su www.MO.CAcnc.eventbrite.it e pagamento in loco la sera stessa dell’evento presso la biglietteria all’Infopoint.

Per accedere agli eventi è necessario presentare Super Green Pass.