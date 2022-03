Al Mo.Ca il contemporary electronics di EKE – Electric Keys Experiment

Mo.Ca porta sul palco jazz e musica elettronica contemporanea. Giovedì 17 marzo alle ore 20,45 con il contemporary electronics di EKE – Electric Keys Experiment – il pubblico farà un autentico viaggio dello spirito attraverso paesaggi sonori ed elettronica allo spazio MO.CA LIVE di via Moretto 78 a Brescia.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Prenotazione online obbligatoria su www.mocacnc.eventbrite.it e pagamento in loco la sera stessa dell’evento presso la biglietteria all’Infopoint. Per accedere agli eventi è necessario presentare Super Green pass. Per maggiori informazioni: www.morettocavour.com.