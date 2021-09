Al Marenzio per Letture&Musica “Il tenore proibito”

(red.) Nell’ambito dello Spazio Marenzio del Conservatorio, riprende la rassegna Letture&Musica con un nuovo appuntamento in programma per sabato 25 settembre 2021 alle ore 17 nel Salone Pietro da Cemmo (Piazzetta A. Benedetti Michelangeli, 1). L’incontro, dal titolo Il tenore proibito, avrà come protagonisti il narratore Daniele Squassina che leggerà brani tratti da Il libro degli errori di Gianni Rodari, e la voce di Valentina di Blasio (soprano) accompagnata da Ilaria Cavalleri al pianoforte. In programma, musiche di Donizetti, Offenbach, Bernstein e Puccini. L’appuntamento sarà ad ingresso libero.