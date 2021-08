Al Luxury Resort serata di tango e folklore sudamerciano

(red.) Una serata di tango e folklore sudamericano è in programma venerdì 17 settembre a Borgo San Giacomo, presso il Luxury Resort di via Valle 54 (Brescia). Dalle 20 un gruppo di ballerini darà vita a una esibizione gratuita per tutti i clienti del locale.

Nel corso dell’evento, oltre al menù alla carta, varrà la promozione pizza, bibita, dolce e caffè al prezzo di 17 euro.

Per informazioni e prenotazione è attivo il numero 0306377888.